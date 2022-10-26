«Торпедо» выменяло защитника Стеклова у «Витязя» на денежную компенсацию
«Торпедо» и «Витязь» совершили обмен.
Защитник Кирилл Стеклов стал игроком клуба из Нижнего Новгорода. Взамен подмосковный клуб получил денежную компенсацию.
Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
20-летний Стеклов в нынешнем сезоне провел 6 игр в ВХЛ за «Рязань-ВДВ» и не набрал очков при показателе полезности «-1».
В сезоне-2021/22 он дебютировал в КХЛ и провел 9 матчей за «Витязь».
Также сообщается, что нижегородцы поместили защитника Михаила Орлова в список травмированных.
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