Гендиректор «Сочи»: «Система Назарова прекратила давать результат, к сожалению. Уверены, что Светлов сможет исправить положение»

Генеральный директор «Сочи» высказался о замене на Сергея Светлова.

Сегодня клуб официально представил новый тренерский штаб во главе со Светловым.

«Леопарды» набрали 9 очков в 20 матчах и идут на последнем месте в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В текущей турнирной ситуации клуб был обязан реагировать на неудовлетворительные результаты. Мы приняли непростое решение прекратить сотрудничество с Андреем Викторовичем Назаровым, с одним из самых медийных и харизматичных российских тренеров, который, придя в команду по ходу прошлого сезона, привнес новый импульс в игру. Но, к сожалению, в нынешнем чемпионате система его работы прекратила давать результат.

Новым главным тренером назначен , известный специалист, который умеет работать с молодыми хоккеистами и чрезвычайно мотивирован к работе. Перед ним по-прежнему стоит задача вывести команду в плей-офф. Мы уверены, что знаний и опыта Сергею Александровичу хватит для того, чтобы изменить психологическое состояние хоккеистов и исправить турнирное положение.

Отмечу также, что мы внимательно следим в этом сезоне за успехами нашего фарм-клуба в чемпионате МХЛ, «Капитан» стал одним из открытий на старте нынешнего чемпионата, и теперь мы хотим дать возможность Дмитрию Кокореву проявить себя на новом уровне в качестве ассистента главного тренера , – сказал .

Назарова уволили за провальный старт. Но не только он виноват, что «Сочи» так плох