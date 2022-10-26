Светлов о «Сочи»: «Одна из самых молодых и перспективных команд КХЛ. Благодарен прошлому штабу за хорошее наследство»

высказался о назначении главным тренером .

61-летний специалист возглавил «леопардов», заменив отправленного в отставку .

«В моем тренерском штабе будет работать несколько специалистов. Игорь Юрьевич Горбенко в первую очередь будет помогать мне в работе с большинством, именно этот участок он закрывал в «Сочи» на старте чемпионата, как в свое время в «Ак Барсе», чемпионе Восточной конференции КХЛ.

Тренер по защитникам Дмитрий Александрович Кокорев – новое имя исключительно для КХЛ, но в МХЛ, в нашей молодежной команде, он добился хороших результатов – сейчас «Капитан» занимает второе место в «Серебряном» дивизионе. Кроме этого, Дмитрий имеет семилетний опыт работы в составе юниорских сборных России и является двукратным обладателем «Мирового Кубка Вызова» в качестве тренера по защитникам.

Андрей Юрьевич Зюзин будет работать в качестве тренера по развитию во всей системе ХК «Сочи». В НХЛ роль таких тренеров является одной из ключевых. Такой она мне видится и для нашего клуба.

Олег Игоревич Ромашко, известный в прошлом голкипер, будет работать с вратарями «Сочи». Инновационные методики Ромашко, как и его школа, известны многим в отечественном хоккее. Александр Максимович Залевский будет помогать на этом ответственном участке.

Николай Павлович Пронин продолжит работу тренера по физической подготовке.

Благодарен руководству клуба за возможность поработать с одной из самых молодых и перспективных команд . Благодарен предыдущему тренерскому штабу за хорошее наследство. Надеюсь на поддержку болельщиков, она очень нужна нашей команде. Встретимся на хоккее!» – сказал Светлов.