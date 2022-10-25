Назаров о самом колоритном случае в «Витязе»: «Драка на свадьбе в Магнитогорске, наши хоккеисты отбивались. Нас оштрафовали жестко – 200-300 тысяч долларов»
Андрей Назаров назвал драку на свадьбе в Магнитогорске самым колоритным моментом в «Витязе».
– Как состоялся ваш переход в «Витязь» в 2010 году?
– Мне позвонил Игорь Николаевич Тузик, спросил: «Ты как, не против?». Он с кем-то общался из «Витязя».
Я ответил, что мне это интересно. Позвонили руководители «Витязя». Мы встретились. Контракт я не подписывал. У меня спросили: «Будешь работать?» Я ответил: «Буду».
– И так два сезона?
– На второй год я уже подписал контракт.
– Какой случай за эти два года был самым колоритным?
– Мне запомнилась драка на свадьбе в Магнитогорске. Постоянно об этом рассказываю. Закончился турнир имени Ромазана. Помню, я расстроился – мы всем проиграли с разгромными счетами, и со всеми передрались.
Мне звонят из Уфы: «Пишется письмо в КХЛ, чтобы вас выгнали из лиги». Я сижу, чешу в затылке – выгонят или нет? А в четыре утра мне звонок: «Слушай, там твоих в полицию забрали». Я такой: «Ну теперь точно выгонят!». Стали разбираться.
Повезло, что на игроков «Витязя» на той свадьбе напали. Было видео, наши хоккеисты отбивались. Мы посмеялись, как там всё вышло.
Я думаю, лига тогда приняла правильное решение. Конечно, нас оштрафовали жестко. Это были сумасшедшие деньги – по 200-300 тысяч долларов. Не стоило нам на такие штрафы нарываться, это безумие, – сказал бывший главный тренер «Витязя».
В 2011 году тафгаи Джереми Яблонски, Джон Мирасти и Кип Бреннан, игравшие тогда в «Витязе», подрались с участниками свадьбы возле магнитогорского ночного клуба.
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