Назаров о самом колоритном случае в «Витязе»: «Драка на свадьбе в Магнитогорске, наши хоккеисты отбивались. Нас оштрафовали жестко – 200-300 тысяч долларов»

назвал драку на свадьбе в Магнитогорске самым колоритным моментом в «Витязе».

– Как состоялся ваш переход в «Витязь» в 2010 году?

– Мне позвонил Игорь Николаевич Тузик, спросил: «Ты как, не против?». Он с кем-то общался из .

Я ответил, что мне это интересно. Позвонили руководители «Витязя». Мы встретились. Контракт я не подписывал. У меня спросили: «Будешь работать?» Я ответил: «Буду».

– И так два сезона?

– На второй год я уже подписал контракт.

– Какой случай за эти два года был самым колоритным?

– Мне запомнилась драка на свадьбе в Магнитогорске. Постоянно об этом рассказываю. Закончился турнир имени Ромазана. Помню, я расстроился – мы всем проиграли с разгромными счетами, и со всеми передрались.

Мне звонят из Уфы: «Пишется письмо в , чтобы вас выгнали из лиги». Я сижу, чешу в затылке – выгонят или нет? А в четыре утра мне звонок: «Слушай, там твоих в полицию забрали». Я такой: «Ну теперь точно выгонят!». Стали разбираться.

Повезло, что на игроков «Витязя» на той свадьбе напали. Было видео, наши хоккеисты отбивались. Мы посмеялись, как там всё вышло.

Я думаю, лига тогда приняла правильное решение. Конечно, нас оштрафовали жестко. Это были сумасшедшие деньги – по 200-300 тысяч долларов. Не стоило нам на такие штрафы нарываться, это безумие, – сказал бывший главный тренер «Витязя».

В 2011 году тафгаи , и Кип Бреннан, игравшие тогда в «Витязе», подрались с участниками свадьбы возле магнитогорского ночного клуба.