Гендиректор «Салавата» о 5:4 с «Северсталью»: «Расслабленность в хорошем матче, похоже, у нас в ДНК»

Генеральный директор подвел итоги матча с «Северсталью» (5:4).

«Не стал вчера ничего писать про прошедший в Череповце матч. Сразу же после финальной сирены в голову лезли лишь дежурные фразы. Уверен, все болельщики «СЮ» их знают. И вряд ли оценка матча была бы объективной, а возникшие после второго перерыва торжественные заготовки пришлось забыть.

Такие матчи действительно следует считать уроком. Но у меня такое ощущение, что я уже который год второгодник. Вдруг нападающая расслабленность в хорошем матче, похоже, у нас в ДНК. Видимо, пора уже воспринимать это как факт.

Тем не менее есть и положительный момент: после таких матчей наступает прозрение, которое, конечно же, имеет срок до следующего подобного матча.

P.S. Все равно все наши 5 голов были очень красивыми», – написал Ринат Баширов.