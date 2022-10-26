Светлов возглавил «Сочи», контракт – до конца сезона. В штаб вошли Горбенко, Кокорев и Ромашко
Сергей Светлов возглавил «Сочи», контракт подписан до конца сезона.
61-летний специалист заменил во главе клуба Андрея Назарова, отправленного в отставку на днях.
«Леопарды» набрали 9 очков в 20 матчах и идут на последнем месте в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.
В тренерский штаб Светлова войдут Игорь Горбенко, Дмитрий Кокорев и тренер вратарей Олег Ромашко.
Андрей Зюзин будет работать в системе клуба тренером по развитию игроков. Николай Пронин продолжит исполнять обязанности тренера по физической подготовке.
Назарова уволили за провальный старт. Но не только он виноват, что «Сочи» так плох
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