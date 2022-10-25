Анисин об увольнении Назарова: «Ни один тренер с «Сочи» серьезных результатов не покажет. Была задача готовить молодежь на перспективу, какой с него спрос?»

считает неправильным решение уволить Андрея Назарова с поста тренера .

– Не нам, конечно, судить, но у «Сочи» нет состава, с которым можно решать задачи. Андрей Викторович делал все, что можно. Молодая команда априори не могла выступать на более высоком уровне.

Назаров – хороший специалист, и ни один другой тренер с «Сочи» серьезных результатов не покажет. У него была задача готовить молодежь на перспективу, поэтому какой с него спрос? Если сравнивать «Сочи», когда я там играл, и сегодняшнюю команду – это небо и земля по подбору исполнителей.

Руководству, конечно, виднее. Но, думаю, отставка Назарова – это неправильное решение. Помню, когда я пришел в «Витязь», тоже шли на последнем месте, но на второй год уже подбирались к плей-офф, а потом мы с Артемием Панариным поехали на повышение – и только если говорить об одном звене. Вот что получилось благодаря работе Назарова.

И я не вижу в «Сочи» стратегии. Или вы развиваете молодежь и даете спокойно работать, или требуете результат, но для этого нужно менять бюджет и брать хотя бы два звена мастеров. Тогда можно было с Назарова спрашивать.

Хотя Сергей Светлов – тоже хороший специалист, поживем – увидим. Я думаю, что плей-офф от «Сочи» уже уплыл, но, надеюсь, что я ошибаюсь.

– Теперь Назарову будет непросто найти новую работу.

– У нас в России принято закапывать при неудачах. Еще в прошлом сезоне Назаров был в «Сочи» нарасхват, а спустя семь месяцев он стал другой? Просто не пошло. Дай Бог, в другом клубе пойдет.

Я думаю, у него все будет хорошо. Ему нужна команда уже не с молодежью, а с исполнителями, как это у него было в «Барысе». Я хотел бы поддержать потому что он хороший тренер и, главное, хороший человек, – сказал бывший нападающий «Сочи».

Назарова уволили за провальный старт. Но не только он виноват, что «Сочи» так плох