КХЛ признала состоятельными претензии «Локомотива» по судейству в матче со СКА

согласилась с «Локомотивом» касательно претензий по судейству в матче со СКА.

Ярославская команда проиграла питерцам (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победную шайбу на 55-й минуте в третьем периоде забросил нападающий СКА . Но примерно за минуту до гола форвард ударил клюшкой в лицо игроку «Локомотива» Александру Волкову.

После вбрасывания хоккеисты вступили в единоборство, в котором Яшкин высоко поднял свою клюшку и попал Волкову по лицу, в результате чего хоккеист «Локомотива» оказался на льду. Арбитры не усмотрели нарушения в данном эпизоде.

Как сообщает «Чемпионат», «Локомотив» направил в КХЛ апелляцию на ряд судейских решений в матче со . Претензии клуба признаны состоятельными.

Отмечается, что в эпизоде с Яшкиным изучали не только игру высоко поднятой клюшкой, но и подножку.

Кажется, СКА помогли судьи: Яшкин ударил соперника по лицу клюшкой и тут же забил победный гол