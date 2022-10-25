КХЛ признала состоятельными претензии «Локомотива» по судейству в матче со СКА
КХЛ согласилась с «Локомотивом» касательно претензий по судейству в матче со СКА.
Ярославская команда проиграла питерцам (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победную шайбу на 55-й минуте в третьем периоде забросил нападающий СКА Дмитрий Яшкин. Но примерно за минуту до гола форвард ударил клюшкой в лицо игроку «Локомотива» Александру Волкову.
После вбрасывания хоккеисты вступили в единоборство, в котором Яшкин высоко поднял свою клюшку и попал Волкову по лицу, в результате чего хоккеист «Локомотива» оказался на льду. Арбитры не усмотрели нарушения в данном эпизоде.
Как сообщает «Чемпионат», «Локомотив» направил в КХЛ апелляцию на ряд судейских решений в матче со СКА. Претензии клуба признаны состоятельными.
Отмечается, что в эпизоде с Яшкиным изучали не только игру высоко поднятой клюшкой, но и подножку.
Кажется, СКА помогли судьи: Яшкин ударил соперника по лицу клюшкой и тут же забил победный гол
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