«Жаловаться на судейство – удел слабых, разочарован реакцией Никитина». Юдин о моменте с Яшкиным в игре СКА – «Локомотив»

считает, что зря жалуется на судейство матча со СКА.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга обыграл ярославцев в Фонбет Чемпионате КХЛ – 4:3.

«Меня удивила реакция общественности на матч СКА – «Локомотив». Вместо отличного хоккея, который показали обе команды, все обсуждают пропущенный фол Яшкина. Мол, там было «2+2» за игру высоко поднятой клюшкой.

Во-первых, почему «2+2»? Во-вторых, таких пропущенных моментов за матч – море, причем с обеих сторон. Судьи у нас неплохие в КХЛ, но они не боги, не могут видеть все. В то же время хочу заметить, что есть категория невысоких игроков, которые сами подставляют свое лицо, а потом считают, что против них нарушили правила.

Как тафгай, я всегда видел, когда бьют в лицо, а когда – просто игровой момент. Еще удивило, что об этом сказал Никитин. Мол, Яшкин не должен был находиться на площадке. Как будто он – главный судья КХЛ.

А кто привез гол и подарил шайбу Яшкину, тоже судьи? Жаловаться на судейство – удел слабых, разочарован реакцией Никитина», – сказал бывший защитник СКА.

Кажется, СКА помогли судьи: Яшкин ударил соперника по лицу клюшкой и тут же забил победный гол