Никитин после 3:4 от СКА: «Яшкина не должно было быть на площадке. Но «Локомотив» много ошибался против классной команды»

дал понять, что должен был получить удаление.

проиграл СКА (3:4) в матче Фонбет чемпионата .

Перед тем, как забить победный гол, форвард питерского клуба ударил в лицо Александру Волкову, но не был удален за это действие.

– Какой был план на игру?

– Это вам надо было на установке присутствовать. Ну как план, здесь все очень просто: забить больше, чем СКА.

Не выполнили, вот и проиграли. Ошибки вот такие допускать нельзя было. Яшкина не должно было быть на площадке. Мы не должны были ошибаться. Но это хоккей, идем дальше.

Мы все три периода ровно провели, просто забили в третьем.

Что касается бросков, то тут ведь сколько зайдет…Все равно я считаю, что трех шайб достаточно для победы. Мы много ошибались в матче против такой классной команды.

– Можете сравнить два матча со СКА?

– Скажу, что у нас даже больше моментов сегодня было. Нить игры от одной команды к другой моталась, к сожалению, ее оседлал последним, – сказал главный тренер ярославского клуба.

Яшкин ударил клюшкой в лицо Волкову. Игрока СКА не удалили, после чего он забил «Локомотиву» победный гол