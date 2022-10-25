Вайсфельд о моменте с Яшкиным: «Забила команда, которая должна быть в меньшинстве, а вместо этого играла в равных составах»
Леонид Вайсфельд прокомментировал с ситуацию с незафиксированным удалением Дмитрия Яшкина.
СКА победил «Локомотив» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Перед тем, как забить победный гол, форвард питерского клуба ударил в лицо Александру Волкову, но не был удален за это действие.
– Как судейская бригада проглядела момент с Яшкиным?
– Такие вещи бывают в хоккее. Конечно, это очень плохо и нисколько их не извиняет, но, к сожалению, такое происходит.
Один посмотрел вправо, другой посмотрел влево, а шайба, может быть, была в другом месте, и фокус внимания был на ней. И случилась такая ошибка.
– Усугубляет ли ситуацию для судей тот факт, что Яшкин следом забил победный гол?
– Безусловно, влияет. Тут влияет даже не то, что забил именно Яшкин. Мог забить кто угодно.
Важно, что забила команда, которая должна была играть в меньшинстве, а вместо этого играла в равных составах, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
Кажется, СКА помогли судьи: Яшкин ударил соперника по лицу клюшкой и тут же забил победный гол
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