Вайсфельд о моменте с Яшкиным: «Забила команда, которая должна быть в меньшинстве, а вместо этого играла в равных составах»

прокомментировал с ситуацию с незафиксированным удалением .

СКА победил (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед тем, как забить победный гол, форвард питерского клуба ударил в лицо Александру Волкову, но не был удален за это действие.

– Как судейская бригада проглядела момент с Яшкиным?

– Такие вещи бывают в хоккее. Конечно, это очень плохо и нисколько их не извиняет, но, к сожалению, такое происходит.

Один посмотрел вправо, другой посмотрел влево, а шайба, может быть, была в другом месте, и фокус внимания был на ней. И случилась такая ошибка.

– Усугубляет ли ситуацию для судей тот факт, что Яшкин следом забил победный гол?

– Безусловно, влияет. Тут влияет даже не то, что забил именно Яшкин. Мог забить кто угодно.

Важно, что забила команда, которая должна была играть в меньшинстве, а вместо этого играла в равных составах, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

Кажется, СКА помогли судьи: Яшкин ударил соперника по лицу клюшкой и тут же забил победный гол