Ротенберг о матче с «Локо»: «Посвятили победу Бардакову, важно уметь нанести нокаутирующий удар, ответить голами на провокации. Бог все видит»

дал комментарий после победы СКА над со счетом 4:3.

– Очень интересный хоккей, сильный соперник с сильным тренерским штабом. Мы почти весь второй период провели в меньшинстве. Потеряли много сил. Это нам вернулось в третьем периоде, в котором потеряли концентрацию из-за удалений.

В то же время во время тайм-аута провели хороший мужской разговор, команда хорошо отреагировала. Всегда вопрос в том, как мы реагируем на ошибки. Ребята – молодцы! Вытащили такой тяжелый матч против сильного соперника.

Посвятили эту победу Захару Бардакову, который получил серьезную травму в прошлом матче в Ярославле. Играли единым кулаком. Огромная благодарность команде за характер и самоотдачу.

Благодарность болельщикам, которые поддерживали нас, несмотря ни на что. Для нас это очень важная победа, но есть над чем работать. Нужно подтянуть игровую дисциплину, убрать ошибки.

Мы понимали, что соперник ждет наших осечек. Допустили три ключевых ошибки, но в то же время хорошо отреагировали на них и победили. Идем дальше, работаем, улучшаем нашу систему и готовимся к следующей игре.

– Откуда у вашей молодой и амбициозной команды столько дерзости и уверенности в своих силах?

– Нужно отметить всю команду и ее капитана. Могло получиться так, что не сыграл бы сегодня, но он вышел на лед. У нас много травм – это часть хоккея.

Важно выиграть борьбу с самим собой, все 60 минут действовать в высоком темпе. Аукнулось то, что почти весь второй период играли в меньшинстве. Можем винить в этом только самих себя. Этот момент надо улучшать, потому что никого нельзя обыграть в меньшинстве.

Конечно, мы будем стараться забивать и в таких ситуациях – иногда у нас получается. Но, конечно, лучшее меньшинство – это игра без удалений. Будем стремиться к ней.

Важна и психология: уметь вовремя нанести нокаутирующий удар, забить важнейший гол. Наказать шайбами за все несправедливости, которые бывают, – это дорогого стоит. Ответить голами на провокации, на такие ситуации, как с в Ярославле. Бог все видит, а удачу заслуживает сильнейший.

Нам надо работать еще больше и лучше, потому что нас разбирают все соперники. Против нас все выходят играть в свой лучший хоккей. Значит, мы должны выходить на новый уровень. Будем стремиться к этому, – сказал главный тренер .

Кажется, СКА помогли судьи: Яшкин ударил соперника по лицу клюшкой и тут же забил победный гол