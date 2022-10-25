Каменский про Овечкина: «Постепенно набирает обороты, играет на своем уровне. Хоу уже рядом, но об этом не надо думать»
Валерий Каменский высказался об игре Александра Овечкина в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче против «Нью-Джерси» (6:3). Это 783-й гол россиянина в чемпионатах НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Постепенно он набирает свои обороты. Играет и старается. Играет на своем уровне.
Он лидер, который ведет за собой команду. Естественно, Хоу уже рядом, но об этом не надо думать. Надо играть забивать, все придет само.
Может ли что-то помешать Овечкину? Если не будет травм, то ничто не может ему помешать. Пожелаем ему здоровья», – сказал олимпийский чемпион.
Овечкин обошел Горди Хоу – пока только по победным голам. Забил из офиса в большинстве
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