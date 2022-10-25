Мама Овечкина о его голевых достижениях: «В НХЛ очень хорошие статистики. Пусть бьет все рекорды. Мы рады таким новостям, по ночам никогда не спим»

Татьяна Овечкина высказалась об очередном достижении своего сына Александра в .

Сегодня капитан отличился заброшенной шайбой в матче с «Нью-Джерси» (6:3) и обогнал по числу победных голов за карьеру в лиге – 122 против 121. Рекордом владеет Яромир Ягр (135).

– Мы с радостью относимся к таким новостям. Пусть Саша играет, забивает, пусть бьет все рекорды. А мы ведь ночами никогда не спим, когда проходит очередной матч «Вашингтона». Вот и эту игру против «Нью‑Джерси» смотрели. И видели, как Саша обогнал Горди Хоу по победным шайбам.

– А ведь впереди еще один рекорд – Овечкин (783) может обойти Хоу (786), став лучшим снайпером в истории одного клуба НХЛ. О чем это говорит?

– Во дают! Это говорит о том, что в НХЛ очень хорошие статистики, и они готовы подсчитать любой момент (улыбается). А главное то, что у Саши есть верность одной команде. Он в России выступает только за московское «Динамо», а в НХЛ – только за «Вашингтон».

Саша по‑другому не может и никогда не бегает из клуба в клуб. Ну, а зачем? Был только один момент перед отъездом в НХЛ (тогда Овечкин подписал контракт с «Авангардом», в официальных матчах за клуб не играл – прим. Sports.ru). Но случилось это по вине не Саши, а прежнего динамовского руководства.

А вообще Саша – молодец, и у меня в баскетбольной карьере было такое же мнение. У меня ведь тоже было много предложений – и в Ленинград поехать, и в Мособласть. Но я выступала только за московское .

– тоже собирается завершить карьеру в столичном «Динамо». Это так?

– А это вы сами у Саши при случае и спросите, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу.

Овечкин обошел Горди Хоу – пока только по победным голам. Забил из офиса в большинстве