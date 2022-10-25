Хорват о 7 подряд поражениях «Ванкувера»: «Мы очень расстроены, но надо сохранять оптимизм. Нам нельзя ругать или жалеть себя»

Капитан высказался о серии команды из 7 поражений на старте сезона.

Сегодня «Кэнакс» проиграли «Каролине» (2:3). Пять из семи поражений на стартовом отрезке пришлись на основное время.

«Поражения негативно сказываются на нашем моральном и физическом состоянии. Понятно, что мы очень расстроены, но надо сохранять оптимизм.

Нам нельзя просто продолжать ругать или жалеть себя. Если так делать, то будет только хуже», – сказал , набравший в этих 7 играх 6 (4+2) очков.