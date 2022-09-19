Генменеджер «Ванкувера» о продлении Хорвата: «Такие сделки требуют времени, мы все еще общаемся. Бо хочет остаться»

Генеральный менеджер высказался о будущем Бо Хорвата.

У 27-летнего игрока остался один год по контракту с кэпхитом 5,5 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.

– Ваш капитан скоро вступит в последний сезон по своему контракту. Вы верите, что продлите его перед сезоном?

– Такие сделки требуют времени. Верю ли я в то, что это произойдет до начала сезона? Может быть. Мы все еще общаемся, так что посмотрим.

– Вы обеспокоены тем, что эта проблема может быть отвлекающим фактором?

– Может быть, определенно может быть. Я имею в виду, мы видели все слухи о [Джей Ти] Миллере.

Это может отвлекать, но я знаю, что Бо сосредоточен, предан и хочет остаться, так что, надеюсь, мы найдем решение, – сказал Патрик Альвин.

Хорват о неопределенности с контрактом: «Не могу позволить себе беспокоиться. Хочется думать, что буду в «Ванкувере» всегда»