Защитник «Ак Барса» Адамчук об 1:2 с «Металлургом»: «Чуть подвела нас реализация, пропустили ненужные голы. Будем исправляться»
Кирилл Адамчук прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Металлурга» (1:2).
– Этот матч выглядел самым упорным из всех трех встреч «Ак Барса» и «Металлурга».
– Да, хороший матч получился со стороны обеих команд. Чуть подвела нас реализация, вот и все.
– Как повлияла на команду отмененная шайба?
– Я не буду ее комментировать.
– В последнее время в «Ак Барсе» чаще забивают защитники.
– Не важно, кто забивает – все работают на команду. Разницы нет, у нас защитники играют на нападающих, нападающие – на защитников, все нацелены на работу.
– «Ак Барс» очень много угрожал воротам сегодня, насколько физически это тяжело?
– Физически мы хорошо готовы, все три периода играли быстро, прессинговали в зоне атаки, была агрессия на ворота. Ненужные голы пропустили – первый со стандарта, второй в меньшинстве при атаке с ходу. Будем исправляться, – сказал защитник «Ак Барса».
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