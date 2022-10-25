Защитник «Ак Барса» Адамчук об 1:2 с «Металлургом»: «Чуть подвела нас реализация, пропустили ненужные голы. Будем исправляться»

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Кирилл Адамчук прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Металлурга» (1:2).

– Этот матч выглядел самым упорным из всех трех встреч «Ак Барса» и «Металлурга».

– Да, хороший матч получился со стороны обеих команд. Чуть подвела нас реализация, вот и все.

– Как повлияла на команду отмененная шайба?

– Я не буду ее комментировать.

– В последнее время в «Ак Барсе» чаще забивают защитники.

– Не важно, кто забивает – все работают на команду. Разницы нет, у нас защитники играют на нападающих, нападающие – на защитников, все нацелены на работу.

– «Ак Барс» очень много угрожал воротам сегодня, насколько физически это тяжело?

– Физически мы хорошо готовы, все три периода играли быстро, прессинговали в зоне атаки, была агрессия на ворота. Ненужные голы пропустили – первый со стандарта, второй в меньшинстве при атаке с ходу. Будем исправляться, – сказал защитник «Ак Барса».

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