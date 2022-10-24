Радулов о поражении от «Металлурга»: «Много моментов, но пока игра не поворачивается в сторону «Ак Барса». Рано или поздно шайба начнет отскакивать в нашу сторону»

поделился мыслями после поражения от со счетом 1:2.

– Мы неплохо играли – работали все как одно целое, как команда. Было очень много моментов, но пока игра не поворачивается в нашу сторону.

Так и бывает, когда упускаешь уверенность и удачу, потом сложно их заработать снова. Сейчас главное – голову не вешать, взять все самое хорошее из сегодняшнего результата, перенести на следующий матч и исправить ошибки.

Я считаю, сегодня была достаточно хорошая игра, за исключением того, что забили один гол. Рано или поздно шайба начнет отскакивать в нашу сторону, и мы будем забивать.

– А что хорошее можно взять сегодня?

– Все бились и боролись, отрабатывали в обороне, играли как единое целое. Я не думаю, что мы многое позволили «Магнитке» сегодня, хотя они тоже прилично играли, не зря они идут вверху таблицы.

Для нас сегодня был хороший тест, учитывая, что мы проиграли последний матч. Но тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол.

– Вы говорили, что команде сейчас нужны грязные голы, но от Радулова, Шипачева, Кагарлицкого ждут красивых голов.

– Причем здесь фамилии? Все идет от работы – нужно играть на команду, в каждом микроэпизоде стараться выиграть свою борьбу, на этом строится уверенность. И, конечно, нужно больше бросать, лезть на ворота, закрывать вратаря.

Во всей лиге сейчас хорошие вратари, они ловят прямой бросок. Потому нужно создавать помеху, подправлять шайбу, добивать под воротами «с мясом». Так и переворачиваются неудачные моменты.

– У команды сейчас тяжелый график, чувствуется усталость?

– Он у всех сейчас тяжелый. С состоянием все нормально, проигрывать неприятно. От нас ждут побед и болельщики, и руководство. Нужно побыстрее забыть этот матч, отдохнуть сейчас и уже готовиться к следующему матчу.

– Вы как лидер чувствуете на себе повышенную ответственность за результат?

– Я стараюсь об этом не думать, а выходить на каждую смену и приносить как можно больше пользы команде. Что-то не получается, но это не повод опускать руки. Нужно еще больше работать.

– Насколько комфортно вы себя чувствуете в после возвращения?

– Это не мне оценивать. Физически я себя чувствую хорошо, хотелось бы побольше результативных действий, потому что они нужны нашей команде, – сказал нападающий .