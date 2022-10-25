Гатиятулин о 2:5 с ЦСКА: «Неудачная игра «Трактора» в обороне. Есть моменты, но не хватает быстроты в завершении»
Главный тренер «Трактора» подвел итоги матча с ЦСКА (2:5).
– Неплохо провели первый период. До пропущенных шайб во втором периоде создавали моменты, они у нас были. Где-то не хватило. Допустили ошибки в средней зоне, на возврате, за что соперник нас наказал. Это и повлияло на результат.
– У вас опытная команда, но третий период ей явно не удался. Атака вязла в защитных порядках ЦСКА.
– Говорили, что соперник хорошо катается и играет в давление. Отметили моменты как лучше выходить из зоны. Пытались войти в зону через контроль. Возможно, надо было больше доставлять шайбу за спины, идти туда. Эти моменты и не получились.
– Когда ждать дебюта Мельничука?
– Он провел с нами одну тренировку, сегодня – раскатку. Алексей в хорошей форме, возможно, сыграет в следующем матче.
– Не было мысли поставить его сегодня? Проскуряков с ЦСКА обычно неудачно играет.
– Мы неудачно действовали в обороне. Если в прошлых матчах минимизировали потери, то сегодня после первого гола ЦСКА во втором периоде где-то стали больше думать об атаке, забывая об обороне. Алексей приехал позавчера, Илья хорошо сыграл в прошлом матче. Вопросов не возникало, что играть сегодня будет он.
– В последних матчах «Трактор» лишь раз забросил много – пять шайб «Ак Барсу». Имея такое сильное нападение, что мешает завершать атаки?
– Концентрация, наглость перед воротами. Есть моменты, моменты неплохие, но нет завершения.
– Что случилось в этом сезоне с Тертышным?
– Работает, это давит на него. Разговариваем, доносим, показываем моменты, которые есть в игре. Не хватает, наверное, большей нацеленности на ворота. Нужно ему забить – и все пойдет.
– Насколько ключевым стало спасение Рейдеборна после броска Шумакова в концовке второго периода? Ворота были почти пустые.
– Моменты есть, создаем. Нужно доигрывать их до конца. Чуть-чуть не хватает быстроты в завершении. Будем разбирать и поправлять, – сказал Анвар Гатиятулин.
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