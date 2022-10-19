Гатиятулин о 4-м звене «Трактора»: «Ребята скоростные. Они не боятся брать игру на себя и создают моменты»

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Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче против «Авангарда» (1:0).

– Непростой матч. Знали, во что играет соперник, предполагали, что будет много давления. Хорошо сыграли, минимизировали потери.

В первом периоде был небольшой отрезок, где соперник нас поддавил. Перестроились, хорошо сыграли в обороне. Создавали моменты в атаке, но где-то не хватило реализации. Терпеливо играли, дождались момента и победили. Рады результату. Огромное спасибо болельщикам за поддержку.

– Сегодня всего одно удаление. Удалось наладить игровую дисциплину в команде?

– Постоянно над этим работаем, объясняем. Стараемся доносить до ребят, что нужно действовать аккуратно и не давать повода арбитрам. Ребята слышат – это здорово. Игровая дисциплина превыше всего. Это один из ключевых моментов в каждой игре.

– Что не получилось в большинстве?

– Где-то не хватило уверенности в завершении. Работа над этим продолжается, будем усиливать этот элемент игры.

«Трактор» за последние пять игр набрал восемь очков. Это один из лучших результатов на Востоке. Это удалось за счет тех дополнительных выходных, которые были между матчами?

– Это было понятно еще перед сезоном, что будет насыщенный календарь. Перед игрой с казанцами удалось дать команде полноценный выходной. Сейчас видно, что ребята свежие, принимают правильные решения, быстрее реагируют на моменты. Здорово, что была эта пауза.

Завтра – выходной. После чего мы приступим к работе. Посмотрим – на льду или просто в зале.

– Как оцените игру четвертого звена?

– Ребята скоростные. Они не боятся брать игру на себя и создают моменты. Хотели бы, чтобы все четыре звена созидали. Сегодня это получилось.

 – Как у вас проходит общение с игроками?

– Общение идет всегда: индивидуальное, по пятеркам, командные собрания. У некоторых ребят в этом сезоне немного другая роль, надо было время, чтобы они перестроились. Сейчас этот прогресс заметен и отражается на игре. 

– Есть информация от СМИ об изменениях во вратарской линии.

– Комментарий от клуба будет чуть позже, – сказал главный тренер «Трактора».

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