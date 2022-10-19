Гатиятулин о 4-м звене «Трактора»: «Ребята скоростные. Они не боятся брать игру на себя и создают моменты»

прокомментировал победу в матче против (1:0).

– Непростой матч. Знали, во что играет соперник, предполагали, что будет много давления. Хорошо сыграли, минимизировали потери.

В первом периоде был небольшой отрезок, где соперник нас поддавил. Перестроились, хорошо сыграли в обороне. Создавали моменты в атаке, но где-то не хватило реализации. Терпеливо играли, дождались момента и победили. Рады результату. Огромное спасибо болельщикам за поддержку.

– Сегодня всего одно удаление. Удалось наладить игровую дисциплину в команде?

– Постоянно над этим работаем, объясняем. Стараемся доносить до ребят, что нужно действовать аккуратно и не давать повода арбитрам. Ребята слышат – это здорово. Игровая дисциплина превыше всего. Это один из ключевых моментов в каждой игре.

– Что не получилось в большинстве?

– Где-то не хватило уверенности в завершении. Работа над этим продолжается, будем усиливать этот элемент игры.

– за последние пять игр набрал восемь очков. Это один из лучших результатов на Востоке. Это удалось за счет тех дополнительных выходных, которые были между матчами?

– Это было понятно еще перед сезоном, что будет насыщенный календарь. Перед игрой с казанцами удалось дать команде полноценный выходной. Сейчас видно, что ребята свежие, принимают правильные решения, быстрее реагируют на моменты. Здорово, что была эта пауза.

Завтра – выходной. После чего мы приступим к работе. Посмотрим – на льду или просто в зале.

– Как оцените игру четвертого звена?

– Ребята скоростные. Они не боятся брать игру на себя и создают моменты. Хотели бы, чтобы все четыре звена созидали. Сегодня это получилось.

– Как у вас проходит общение с игроками?

– Общение идет всегда: индивидуальное, по пятеркам, командные собрания. У некоторых ребят в этом сезоне немного другая роль, надо было время, чтобы они перестроились. Сейчас этот прогресс заметен и отражается на игре.

– Есть информация от СМИ об изменениях во вратарской линии.

– Комментарий от клуба будет чуть позже, – сказал главный тренер «Трактора».