Стась и Дитц подрались в матче ЦСКА и «Трактора». Даррену не понравилось, как Андрей оттолкнул Каменева клюшкой на вбрасывании

Андрей Стась и подрались в матче Фонбет чемпионата .

Эпизод произошел в конце третьего периода игры между и «Трактором» (5:2).

Стась и поспорили за шайбу в центральном круге вбрасывания, после чего хоккеист челябинского клуба оттолкнул клюшкой игрока ЦСКА, оказавшегося на льду.

Действия Стася не понравились Дитцу, который вступил в потасовку с нападающим .

Помимо пятиминутных штрафов, Стась также получил две минуты за блокировку.