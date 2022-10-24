Стась и Дитц подрались в матче ЦСКА и «Трактора». Даррену не понравилось, как Андрей оттолкнул Каменева клюшкой на вбрасывании
Андрей Стась и Даррен Дитц подрались в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Эпизод произошел в конце третьего периода игры между ЦСКА и «Трактором» (5:2).
Стась и Владислав Каменев поспорили за шайбу в центральном круге вбрасывания, после чего хоккеист челябинского клуба оттолкнул клюшкой игрока ЦСКА, оказавшегося на льду.
Действия Стася не понравились Дитцу, который вступил в потасовку с нападающим «Трактора».
Помимо пятиминутных штрафов, Стась также получил две минуты за блокировку.
Комментарии