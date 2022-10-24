Первый тренер Назарова: «Без него ситуация в «Сочи» только ухудшится. Он еще бодался с таким составом»

Первый тренер прокомментировал отставку специалиста из .

«Очень печально, что Андрея уволили. Но без него ситуация в «Сочи» только ухудшится.

Одни пацаны в команде играют. С таким бюджетом, с таким составом, он еще и бодался. Жаль, что его отправили в отставку», – заявил Виктор Перегудов.

На данный момент сочинский клуб занимает последнее место в таблице Западной конференции, проиграв 17 из 20 матчей в этом сезоне. Сейчас серия поражений команды составляет семь игр.