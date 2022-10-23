Рутерфорд о 6 поражениях «Ванкувера» подряд: «На это тяжело смотреть. Не люблю использовать травмы как оправдание. Мы должны быть лучше»
Джим Рутерфорд высказался о 6 поражениях «Ванкувера» подряд на старте сезона НХЛ.
После поражения от «Баффало» (1:5) специалист ответил на вопрос о том, как травмы защитников повлияли на «Кэнакс».
«Я считаю, что если у нашей команды действительно сильная структура, можно играть через эти вещи.
Когда вы начинаете говорить о травмах, вы признаете, что проигрываете. Мне это не нравится. Я не люблю использовать это как оправдание. Мы все должны быть лучше. Мы должны использовать игроков, которые у нас есть, и мы должны играть в более сильной структуре, чтобы сделать игру проще.
Я такой же, как фанаты и все остальные. Это расстраивает, на это тяжело смотреть», – сказал президент «Ванкувера» по хоккейным операциям.
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