Рутерфорд о 6 поражениях «Ванкувера» подряд: «На это тяжело смотреть. Не люблю использовать травмы как оправдание. Мы должны быть лучше»

Джим Рутерфорд высказался о 6 поражениях «Ванкувера» подряд на старте сезона .

После поражения от «Баффало» (1:5) специалист ответил на вопрос о том, как травмы защитников повлияли на «Кэнакс».

«Я считаю, что если у нашей команды действительно сильная структура, можно играть через эти вещи.

Когда вы начинаете говорить о травмах, вы признаете, что проигрываете. Мне это не нравится. Я не люблю использовать это как оправдание. Мы все должны быть лучше. Мы должны использовать игроков, которые у нас есть, и мы должны играть в более сильной структуре, чтобы сделать игру проще.

Я такой же, как фанаты и все остальные. Это расстраивает, на это тяжело смотреть», – сказал президент по хоккейным операциям.