Михеев набрал 1-е очко за «Ванкувер» в матче с «Баффало». У Кузьменко и Подколзина по «минус 2»

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Форвард «Кэнакс» принял участие в единственной шайбе «Кэнакс» в матче регулярного чемпионата с «Сэйбрс» (1:5).

Сегодня россиянин (18:05, 2:39 – в большинстве, полезность «0») отметился 1 броском, 1 силовым приемом и 1 перехватом.

Форварды Андрей Кузьменко и остались без очков и завершили матч с полезностью «минус 2».

В сезоне у Михеева 1 (0+1) очко в 3 матчах, у Подколзина – 2 (0+2) в 6 играх, у Кузьменко – 2 (1+1) в 6 играх при полезности «минус 5».