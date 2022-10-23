Будро о 6 подряд поражениях «Ванкувера»: «Наша гордость проснется, надеюсь. Моя работа – помочь нам найти выход из этой ситуации»

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Брюс Будро надеется, что после 6 поражений у игроков «Ванкувера» проснется гордость. 

Сегодня клуб проиграл «Баффало» (1:5) в первом домашнем матче в сезоне НХЛ

«Моя работа – помочь нам найти выход из этой ситуации. Поэтому я буду делать все, что в моих силах, чтобы изменить ее.

Таким же должен быть и подход каждого из игроков: «Что я могу сделать, чтобы изменить эту ситуацию?» 

Вот о чем я думал бы, если бы был на льду, когда нас вот так освистали. Надеюсь, наша гордость проснется», – сказал главный тренер «Кэнакс». 

Будро о серии поражений «Ванкувера» на старте: «Плей-офф не выигрывают в октябре, если речь не о бейсболе. Я всегда ищу позитив»

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