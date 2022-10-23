Владимир Плющев: «Ничушкин достиг того яркого уровня, при котором на тебя обращают внимание все. Теперь должен себя дальше проявлять»

Теги Колорадо Владимир Плющев НХЛ Валерий Ничушкин Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о форварде Валерии Ничушкине.

– Валерий достиг того яркого уровня, при котором на тебя обращают внимание все, в том числе соперники. Теперь должен себя дальше проявлять. Думаю, что этот сезон сложится для него удачно, лишь бы не было травм и болезней.

 – У Ничушкина был неудачный этап в «Колорадо», теперь все позади?

– Жизнь – это череда черных и белых полос. Надеюсь, темные закончились и теперь будут только светлые.

Опять же, главное, чтобы ничего не влияло на его здоровье и игровые кондиции. Ему можно пожелать только удачи, – сказал бывший тренер сборной России

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