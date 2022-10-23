Владимир Плющев: «Ничушкин достиг того яркого уровня, при котором на тебя обращают внимание все. Теперь должен себя дальше проявлять»

поделился мнением о форварде .

– Валерий достиг того яркого уровня, при котором на тебя обращают внимание все, в том числе соперники. Теперь должен себя дальше проявлять. Думаю, что этот сезон сложится для него удачно, лишь бы не было травм и болезней.

– У Ничушкина был неудачный этап в , теперь все позади?

– Жизнь – это череда черных и белых полос. Надеюсь, темные закончились и теперь будут только светлые.

Опять же, главное, чтобы ничего не влияло на его здоровье и игровые кондиции. Ему можно пожелать только удачи, – сказал бывший тренер сборной России

Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне и делит 1-е место с Панариным в гонке бомбардиров НХЛ. У обоих по 11 очков

Чумовой гол Ничушкина: прошел всю площадку и всех соперников! Он лучший бомбардир НХЛ вместе с Панариным