Знарок о «Зеленом дерби»: «Я еще не прочувствовал, но понимаю, что здесь долгая история. Для меня каждая игра как дерби»
Олег Знарок признался, что еще не прочувствовал принципиальность «Зеленого дерби».
«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Почему не получилось в первом периоде выйти заряженными? Соперник перебросал вас.
– В первом периоде перебросали, а остальные мы вчистую обыграли. Эмоции были, наверное, психологически уже сказалось, потому что все говорят «Зеленое дерби».
– Для вас это уже дерби?
– Я еще не прочувствовал, но понимаю, что здесь долгая история. Поэтому стараюсь к этому привыкнуть. Вижу, что сегодня был полный дворец болельщиков.
– Когда прочувствуете?
– Честно, сейчас для меня каждая игра как дерби. Может быть, в следующем дерби почувствую, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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