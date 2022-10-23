Знарок о «Зеленом дерби»: «Я еще не прочувствовал, но понимаю, что здесь долгая история. Для меня каждая игра как дерби»

признался, что еще не прочувствовал принципиальность «Зеленого дерби».

«Ак Барс» проиграл (2:3) в матче Фонбет чемпионата .

– Почему не получилось в первом периоде выйти заряженными? Соперник перебросал вас.

– В первом периоде перебросали, а остальные мы вчистую обыграли. Эмоции были, наверное, психологически уже сказалось, потому что все говорят «Зеленое дерби».

– Для вас это уже дерби?

– Я еще не прочувствовал, но понимаю, что здесь долгая история. Поэтому стараюсь к этому привыкнуть. Вижу, что сегодня был полный дворец болельщиков.

– Когда прочувствуете?

– Честно, сейчас для меня каждая игра как дерби. Может быть, в следующем дерби почувствую, – сказал главный тренер .

Шипачев наконец-то забил (впервые за 9 игр), Радулов всех выносил, но Уфа была лучше. Второй раунд Зеленого дерби