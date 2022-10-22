«Ак Барс» может уволить Бабенко – помощника Знарка. Тренер отвечает за атаку и большинство в команде

Один из помощников Олега Знарка может покинуть .

На данный момент казанский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Но при этом команда проиграла семь из восьми последних матчей.

Как сообщает «Матч ТВ», у руководства «Ак Барса» нет планов по увольнению Знарка с поста главного тренера.

Однако перестановки могут коснуться членов тренерского штаба – а именно , который отвечает в команде за игру в нападении и большинство.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» забросил 45 шайб в 20 матчах. Меньше голов в Восточной конференции забили только «Адмирал» и «Амур».

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