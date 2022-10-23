Карандин о штабе «Ак Барса»: «Пока Знарок выглядит немного потерянным. Иногда кажется, что на лавке он в одиночестве, помощники сами по себе»

Юрий Карандин считает, что у Олега Знарка в «Ак Барсе» есть проблемы со штабом.

Вчера казанский клуб уступил (2:3) в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что со штабом Олега Знарка?

– Это один из главных вопросов этой осени на Востоке. С симпатией отношусь к главному тренеру , у него есть заслуги перед нашим хоккеем, нужно о них помнить. Но пока в Казани Олег выглядит немного потерянным.

– Почему?

– Пока Казань не воспринимается как цельная команда. Есть звезды, получающие лучшее игровое время, есть «пехота», но нет общей картинки, результата. Мне кажется, Знарок не получает от команды, от звезд той игровой поддержки, на которую рассчитывал.

Еще один момент – помощники. Иногда кажется, что на лавке Знарок словно бы в одиночестве, помощники сами по себе, где-то в стороне. Это бросалось в глаза на фоне дружной уфимской лавочки.

По телетрансляции было видно, как в концовке, когда Знарок взял тайм-аут, ему пришлось даже исправлять установку ассистента. Поэтому, наверное, и штурма не получилось, – сказал почетный вице-президент ФХР.