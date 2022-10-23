Мифтахов о замене в матче с «Салаватом»: «Надо было так сделать ради команды, это сработало. На меня это никак не повлияет»

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Амир Мифтахов прокомментировал замену после второго периода игры с «Салаватом Юлаевым» (2:3).

Мифтахов начал матч в качестве стартового вратаря, но на третий период вышел Тимур Билялов.

− Что случилось в эпизоде со второй пропущенной шайбой?

− Шайба перелетела через ловушку.

− В Уфе ты отыграл на ноль. Сегодня соперник был быстрее в первом периоде. Что произошло с вашей командой?

− Я бы не сказал, что Уфа сегодня была другая. Мы не забили, у них получилось забросить шайбу, поэтому видимо так показалось. Я считаю, что мы играли лучше.

− Какое настроение в команде после таких матчей и серий?

−  Я уже отвечал на подобный вопрос. Я вратарь, и готовлюсь к играм немного иначе, не думаю о том, что ощущают полевые игроки. У меня немного другая задача.

− Смена вратаря по тебе как-то ударила?

− Надо было так сделать ради команды. Мне кажется, это сработало. На меня это никак не повлияет.

Я уже готовлюсь к следующим матчам. Игр много, надо показывать себя в каждом поединке и не думать, о том, что было вчера.

− Почему замену сделали во время перерыва?

− Это больше вопрос к тренерам, они так решили, – сказал вратарь «Ак Барса».

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