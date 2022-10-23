Миронов об упущенном преимуществе в игре с «Амуром»: «Дальний Восток! Перелеты, разница во времени сказывается. Где-то не хватило силенок на 3-й период»
Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Амуром» (4:3 ОТ).
– Почему упустили победное преимущество в концовке?
– Дальний Восток! По Москве мы, получается, в шесть утра встали и пошли играть. Перелеты, разница во времени сказывается. Поэтому где-то не хватило силёнок на третий период. Главное – выиграли, взяли два очка, готовимся дальше, – сказал Борис Миронов.
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