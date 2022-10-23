Миронов об упущенном преимуществе в игре с «Амуром»: «Дальний Восток! Перелеты, разница во времени сказывается. Где-то не хватило силенок на 3-й период»

Главный тренер подвел итоги матча с (4:3 ОТ).

– Почему упустили победное преимущество в концовке?

– Дальний Восток! По Москве мы, получается, в шесть утра встали и пошли играть. Перелеты, разница во времени сказывается. Поэтому где-то не хватило силёнок на третий период. Главное – выиграли, взяли два очка, готовимся дальше, – сказал .