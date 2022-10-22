Крикунов о побеге из военкомата: «Разбегаюсь – и через забор! Интересовало, начнет ли часовой в спину стрелять»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал о проблемах с военкоматом.

– Вы вроде бы постоянно находились в числе кандидатов в первую сборную, а сыграть на чемпионатах мира или на Олимпиаде имелся реальный шанс?

– Может, если бы выступал за московский клуб, он бы и появился. А так...

Хотя была реальная возможность шанс поехать на чемпионат мира 1976 года в Польше. Хорошо отыграл за вторую сборную на турнире в Питере, и Виктор Васильевич [Тихонов] порекомендовал меня в первую команду. Она как раз уже готовились к поездке на турнир.

Последняя тренировка проходила в стареньком дворце ЦСКА. Сидел, ждал ребят, но никто не появлялся. Собрался в итоге и уехал.

– Про вас забыли?

– Оказалось, что у них после занятия началось собрание, которое надолго затянулось. Взяли в итоге на чемпионат слабенького защитника из московского «Динамо» Валерия Филиппова, который даже во вторую сборную не призывался. А я пролетел...

– А разве не пытались вас в ту же Москву перетащить в какой-то клуб?

– Конечно. Я даже в «Спартак» почти ушел, но в саратовском военкомате меня арестовали.

– Почему?

– Думал, что набор в армию уже закончился, июль месяц. Пришел к военкому: «Хочу сняться с учета». Тот начал доставать мое личное дело, а я смотрю – там вверху крупными буквами: «Хоккей».

Спецнабор еще шел, меня сразу направили во двор, а там уже человек 10-15 таких же бедолаг стоит, рядом солдаты-охранники. Походил по двору, смотрю, что-то мне это дело не нравится.

– Представить можно.

– Разбегаюсь, и через забор – раз! Часовой на вышке окрикнул, но меня больше интересовало, начнет ли он в спину стрелять. Пронесло! Убежал, короче.

Приехал во дворец к Черенкову. Говорю: «Собирался переходить в , но меня арестовали». Стали выяснять, оказывается, на меня директива пришла – должны были отправить в СКА (Куйбышев). Но как-то Черенков меня «отмазал», – сказал Крикунов, в 1976 году выступавший за «Крылья Советов».