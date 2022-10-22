Знарок о системном кризисе «Ак Барса»: «Нет, ребята мастеровитые, моменты есть. Мы играем в комбинационный хоккей – у нас идет лишний пас»
Олег Знарок прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» со счетом 2:3.
– Немножко неважно провели первый период, хотя и в нем у нас было два выхода «1 в 0». Играли с большим желанием, большой самоотдачей. Не хватило реализации наших моментов.
– Можно ли сказать, что поражение связано с эмоциональной победой над «Металлургом», которая забрала много сил?
– В какой-то мере вы правы.
– С чем связана замена вратаря перед третьим периодом?
– С тем, что Тимур Билялов будет проводить следующую игру.
– У вас сейчас непростой календарь – снова «Металлург» и «Салават Юлаев». Вы как-то особенно готовитесь к игре или все в штатном режиме?
– Сейчас все матчи важные. Обычно готовимся, но мы в последнее время перешли на скоростные тренировки – отрезки бегаем. Немножко не хватало нас физически.
– Есть невезение, но уже 10 матчей подряд у «Ак Барса» нет побед в основное время. Можно ли говорить о системном кризисе?
– Я думаю, что нет, потому что ребята мастеровитые – моменты есть. Хорошо, что хотя бы они есть, а когда моментов нет, ситуация усугубляется.
– Может быть, нужно упростить игру?
– Мы и так упрощаем, посмотрите, в третьем периоде мы бросали со всех позиций. Просим игроков, чтобы не было лишнего паса, а угрожали воротам сразу.
Они будут играть красиво, когда будут забивать трудовые голы, когда пойдет игра, все раскрепостятся. Станут показывать свою игру, которую мы от них ждем.
– В начале сезона команда играла в комбинационный хоккей, и результаты там были лучше. Может, отказаться от простой игры?
– Мы и сейчас играем в комбинационный хоккей – у нас идет лишний пас, когда нужно бросать.
К сожалению, мы сейчас не можем завезти шайбу в пустые ворота. Когда что-то не получается, начинаем играть от печки, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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