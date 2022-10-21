Панарин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками в 5 матчах, у Макдэвида – 10 в 4. В топ-11 сейчас 4 россиянина
Панарин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками в 5 матчах, у Макдэвида – 10 в 4.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 11 (3+8) баллов в 5 матчах и возглавляет текущую гонку бомбардиров.
На втором месте идет действующий обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» с 10 (5+5) очками в 4 играх.
На третьем месте – форвард «Колорадо» Микко Рантанен с 9 (3+6) очками в 4 матчах.
За ними следует группа из 8 игроков с 8 очками. В нее входят три россиянина – Андрей Свечников («Каролина», 4 матча, 6+2), Валерий Ничушкин («Колорадо», 4 матча, 5+3) и Кирилл Капризов («Миннесота», 4 матча, 4+4).
Кроме них – Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4 матча, 2+6), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 4 матча, 2+6), Матс Зукарелло («Миннесота», 4 матча, 4+4), Давид Пастрняк («Бостон», 5 матчей, 3+5), Мика Зибанежад («Рейнджерс», 5 матчей, 4+4).
Комментарии