Панарин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками в 5 матчах, у Макдэвида – 10 в 4. В топ-11 сейчас 4 россиянина

Панарин лидирует в гонке бомбардиров с 11 очками в 5 матчах, у Макдэвида – 10 в 4.

Форвард «Рейнджерс» набрал 11 (3+8) баллов в 5 матчах и возглавляет текущую гонку бомбардиров.

На втором месте идет действующий обладатель «Арт Росс Трофи» из с 10 (5+5) очками в 4 играх.

На третьем месте – форвард «Колорадо» Микко Рантанен с 9 (3+6) очками в 4 матчах.

За ними следует группа из 8 игроков с 8 очками. В нее входят три россиянина – Андрей Свечников ( , 4 матча, 6+2), Валерий Ничушкин ( , 4 матча, 5+3) и ( , 4 матча, 4+4).

Кроме них – Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4 матча, 2+6), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 4 матча, 2+6), Матс Зукарелло («Миннесота», 4 матча, 4+4), Давид Пастрняк ( , 5 матчей, 3+5), Мика Зибанежад ( , 5 матчей, 4+4).