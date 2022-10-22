Шипачев забил впервые с 29 сентября. У форварда «Ак Барса» 7 очков в 20 играх сезона
Вадим Шипачев прервал серию из восьми матчей без голов.
35-летний нападающий «Ак Барса» отметился заброшенной шайбой в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3).
В третьем периоде форвард отличился при игре в большинстве. Шипачев забросил шайбу впервые с 29 сентября – тогда Вадим поразил ворота «Автомобилиста».
На счету хоккеиста стало 7 (4+3) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.
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