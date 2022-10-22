Шипачев забил впервые с 29 сентября. У форварда «Ак Барса» 7 очков в 20 играх сезона

прервал серию из восьми матчей без голов.

35-летний нападающий отметился заброшенной шайбой в матче Фонбет чемпионата против (2:3).

В третьем периоде форвард отличился при игре в большинстве. Шипачев забросил шайбу впервые с 29 сентября – тогда Вадим поразил ворота «Автомобилиста».

На счету хоккеиста стало 7 (4+3) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.