Депутат Свищев о запрете шведам и чехам из КХЛ играть за сборные: «На словах призывают к аполитичности спорта, а на деле? Тотальная дискриминация своих же граждан»

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Депутат Дмитрий Свищев обвинил Швецию и Чехию в дискриминации своих хоккеистов. 

Ранее федерации хоккея Чехии, Швеции и Латвии объявили о том, что игроки, выступающие в Фонбет Чемпионате КХЛ, не будут вызываться в национальные сборные.

«Фактически власти Швеции и Чехии ограничивают в правах своих же граждан. Спортсменам запрещают заниматься своей профессиональной деятельностью, ограничивают свободу. Нам уже известны случаи, как некоторые недружественные нам страны отказываются вызывать в сборные спортсменов, которые выступают в России.

На словах все призывают к аполитичности спорта, а что происходит на деле? На деле происходит тотальная дискриминация собственных же граждан. И эта дискриминация исходит от стран, национальные чемпионаты которых не могут конкурировать с той же КХЛ.

Они не в состоянии сделать свои клубы привлекательными для спортсменов, но при этом запрещают игрокам выбирать», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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