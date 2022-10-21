Заварухин о поражении 1:4: «Два момента у ЦСКА – два гола. Хорошо, что слабые стороны сейчас проявились, Да Коста пока не в оптимальной форме»

Главный тренер объяснил поражение от со счетом 1:4.

– В начале, до двух пропущенных голов, мы хорошо двигались. Много владели шайбой, но создавать реальных угроз для ворот ЦСКА не получалось.

Позиционные атаки нам плодов не принесли. А голевая контратака армейцев наш пыл остудила.

Два момента у соперника – два гола. Хорошо, что эти слабые стороны сейчас проявились – в матчах со СКА и ЦСКА. Подтянем этот элемент.

– Как собираетесь возвращать команде результативность? По статистике ведь сегодня вы забили только при игре «5 на 3», да и в матче со СКА голов немного.

– В Санкт‑Петербурге у нас были выходы «1 в 0», моментов на две игры хватило. Тут уже все зависит от мастерства игроков. А сегодня вратаря не закрывали. Если этого не делать, прямые броски не пройдут.

– Что скажете о Да Косте, который недавно вернулся в строй?

– Пока он не в оптимальной форме. Надеюсь, Стефан будет приносить больше пользы, – сказал .