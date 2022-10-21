Федор Канарейкин: «Свечников все время прибавляет, растет. Возможно, скоро сможет стать лицом НХЛ»

оценил игру нападающего «Каролины» .

«Он в прекрасной форме и доказывает это своей игрой. И на протяжении прошлого сезона, и сейчас он доказывает, что является лидером команды и может делать результат.

Своей игрой он заслуживает безусловное доверие и оправдывает его.

Заметно, что он все время прибавляет, растет над собой, и скоро, возможно, сможет стать лицом лиги», – сказал заслуженный тренер России.

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