Александр Кожевников: «Ничушкин является главной фигурой в «Колорадо». Если бы он не был лидером команды, его бы не держали в составе»
Александр Кожевников считает Валерия Ничушкина главной фигурой в «Колорадо».
«Надеюсь, что Ничушкин сможет установить в этом сезоне новый личный рекорд регулярки по системе гол плюс пас. Он сейчас выздоровел и должен выдавать хорошую игру.
Ничушкин уже является главной фигурой в «Колорадо». Если бы он не был лидером команды, то его в составе не держали бы. Он и в прошлом году хорошо играл, тренеров это устраивало, поэтому он и выстрелил в плей-офф.
Сможет ли «Колорадо» в этом году вновь выиграть Кубок Стэнли? Команда сохранилась почти в полном составе, поэтому они снова могут выиграть этот трофей», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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