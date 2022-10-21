Александр Кожевников: «Ничушкин является главной фигурой в «Колорадо». Если бы он не был лидером команды, его бы не держали в составе»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Александр Кожевников Валерий Ничушкин Хоккей

Александр Кожевников считает Валерия Ничушкина главной фигурой в «Колорадо».

«Надеюсь, что Ничушкин сможет установить в этом сезоне новый личный рекорд регулярки по системе гол плюс пас. Он сейчас выздоровел и должен выдавать хорошую игру.

Ничушкин уже является главной фигурой в «Колорадо». Если бы он не был лидером команды, то его в составе не держали бы. Он и в прошлом году хорошо играл, тренеров это устраивало, поэтому он и выстрелил в плей-офф.

Сможет ли «Колорадо» в этом году вновь выиграть Кубок Стэнли? Команда сохранилась почти в полном составе, поэтому они снова могут выиграть этот трофей», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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