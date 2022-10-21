Александр Кожевников: «Ничушкин является главной фигурой в «Колорадо». Если бы он не был лидером команды, его бы не держали в составе»

считает главной фигурой в «Колорадо».

«Надеюсь, что Ничушкин сможет установить в этом сезоне новый личный рекорд регулярки по системе гол плюс пас. Он сейчас выздоровел и должен выдавать хорошую игру.

Ничушкин уже является главной фигурой в «Колорадо». Если бы он не был лидером команды, то его в составе не держали бы. Он и в прошлом году хорошо играл, тренеров это устраивало, поэтому он и выстрелил в плей-офф.

Сможет ли в этом году вновь выиграть ? Команда сохранилась почти в полном составе, поэтому они снова могут выиграть этот трофей», – сказал двукратный олимпийский чемпион.