Благотворительный хоккейный турнир для сбора денег детям Донбасса прошел в Чите

В Чите прошел благотворительный хоккейный турнир, посвященный Дню защиты детей.

Все собранные средства отправят детям Донбасса, эвакуированным на территорию России.

Одним из организаторов соревнований стал экс-губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин.

Отмечается, что вместе с единомышленниками он проводит подобные турниры в помощь детям более 15 лет.

«В этот раз возникла идея о том, что надо бы помочь ребятишкам, которых судьба вынесла из Донбасса на территорию России.

Они даже многие, наверное, не знают, живы ли родители и родственники, они оказались в детских домах, мы наладили контакты, и оказывается в Белгороде есть такой детский дом, которому надо бы помочь», – сказал Гениатулин.

Все собранные средства в ближайшие дни будут направлены в Белгород.