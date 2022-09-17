В Ингушетии раскрыто хищение в хоккейном центре. Директора обвиняют в фиктивном устройстве граждан на работу

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В Ингушетии раскрыли хищение денежных средств в «Республиканском хоккейном центре».

В совершении преступления подозревается директор спортивной организации. Его обвиняют в присвоении или растрате.

По данным МВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что директор государственного бюджетного учреждения фиктивно трудоустроил двоих граждан.

На работе они не появлялись, а заработную плату получали.

По данному факту в отношении директора было возбуждено уголовное дело, его обвиняют в растрате или присвоении денежных средств, совершенных с использованием служебного положения. 

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