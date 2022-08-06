Глава федерации хоккея Сахалина: «Звезд воспитывать нужно самим и с нуля. Верю, что получится. Хоккей у нас везде: в детсаду, во дворе, в школе»

Глава федерации хоккея Сахалинской области рассказал о развитии детского спорта в регионе.

– Вы возглавляете федерацию хоккея Сахалинской области. Расскажите об этом.

– Хоккей – это мировой спорт. И в Сахалинской области, не будем лукавить, он самый популярный. Хоккей у нас везде: в детском саду, во дворе, в школе, в вузе. У нас две профессиональные команды – ПСК «Сахалин» и «Сахалинские акулы».

У нас есть любительские лиги и турниры, есть даже Ночная лига. Но я как президент федерации хоккея Сахалинской области уже четыре года бьюсь за развитие именно детского хоккея. Это самая важная работа, на мой взгляд. Но и самая тяжелая.

Детский хоккей – это развитие с нулевой ступени. Нужен лед, нужно снаряжение, нужны тренеры и соревнования. А еще таких малышей нужно вывозить за пределы Сахалина, чтобы они с раннего возраста получали игровую практику в матчах с другими школами.

Сейчас у Хабаровска есть своя школа хоккея, очень сильная. В Приморском крае детей очень качественно воспитывают. Мне бы хотелось, чтобы и наш детский хоккей развивался дальше, прогрессировал и давал Сахалину и России крутых игроков.

Хоккейных звезд нужно воспитывать самим и с нуля. Я верю, что у Сахалина это получится. И сам стараюсь сделать все, чтобы у нас это получилось, – сказал Юрий Цой.

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