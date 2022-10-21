Форвард «Динамо» Джиошвили о 5+4 в 21 матче: «Звездой себя не чувствую. Просто стараюсь работать»

высказался о своей результативности.

В 21 матче Фонбет Чемпионата КХЛ форвард набрал 9 (5+4) очков.

— Ты сейчас находишься на пике личной результативности. Как не допустить головокружения от успехов и сохранить столь высокий темп набора очков?

— Хорошо, что я уже не маленький и все понимаю. Никакой звездой себя точно не чувствую – это вообще сто процентов. Просто стараюсь работать, а там где-то шайба отскочит, где-то постараюсь бросить, где-то получится отобрать шайбу и отдать передачу.

— В таком насыщенном календаре не наступает пресыщенность от хоккея?

— Так это же здорово. Просто хорошо, что у нас есть возможность играть в хоккей и радоваться каждой встрече, – сказал Джиошвили.