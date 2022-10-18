Форвард «Динамо» Джиошвили: «Мама привела меня на фигурное катание. Там ей сказали: «Куда вы идете, вы его видели?»

рассказал, как его привели на секцию фигурного катания.

«Свою хоккейную карьеру я начал в Москве, в Марьино. Затем, где-то в 10 лет, меня позвали в школу московского «Динамо» и я перешел туда.

В «Динамо» отыграл до 16 лет, после чего так получилось, что ненадолго уехал в Северную Америку, и вот сейчас я снова играю здесь.

Вообще изначально мама привела меня на каток, чтобы отдать в фигурное катание. Там ей сказали: «Куда вы идете, вы его видели? Вам в другую секцию».

И все – меня отдали в хоккей, которым тогда я и начал заниматься», – сказал нападающий московского .