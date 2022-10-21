«Воронин – человек-скорость. Он на «электростуле» по льду катается». Форвард «Торпедо» Гончарук об одноклубнике

Сергей Гончарук оценил победу «Торпедо» над (4:1).

«Нас сегодня вперед гнали болельщики, и мы обязаны были выигрывать. На выезде мы сыграли плохо, и оправданий этому нет. Все команды в равных условиях.

Нам было важно восстановить свою игру, которую мы потеряли на выезде. Это быстрый пас и много голов. У нас есть свой тон хоккея, которого мы стараемся всегда придерживаться.

Никаких указаний не отвечать на агрессию хоккеистов «Сочи» не было. Ребята сами понимают, когда можно и нужно на агрессию ответить, а когда лучше воздержаться. Правильно сделали, что не стали ввязываться.

Мне в этом сезоне гораздо легче играть, потому что есть доверие тренерского штаба и партнеров. Но могу играть еще лучше. Потому что есть много моментов, которые я не реализую.

Могу ли я бежать быстрее ? Он на «электростуле» по льду катается, куда мне до него. Воронин – человек-скорость», – сказал нападающий .