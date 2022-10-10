«Салатики делают свое дело». Форвард «Торпедо» Воронин о голе минскому «Динамо»

Форвард высказался о своем голе в матче с минским (5:2).

«Откуда у меня силы взялись так убежать в эпизоде, когда забивал четвертую шайбу? Правильное питание и грамотно построенный тренировочный процесс. Салатики делают свое дело.

Я думаю, партнеры знают, что можно шайбу через борт прокинуть, и я всегда успею ее подобрать. Ну, почти всегда», – сказал Воронин.

Ларионов поел малину на пресс-конференции: «Cнимает стресс. Малина наша, нижегородская, рад, что она у нас на столе»