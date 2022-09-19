Ларионов о победе над «Витязем»: «Торпедо» не меняет атакующий хоккей, но иногда приходится делать нехарактерные вещи. Мы должны атаковать и рисковать»

дал комментарий после победы над (2:1 Б) в серии буллитов.

«Игра диктует свои условия. Мы не меняем свой атакующий хоккей. Но иногда приходится делать вещи, нехарактерные для нас.

Сегодня были хорошие фрагменты той игры, которую мы хотим видеть. Те моменты, которые мы создавали, нам надо реализовывать. В обоих перерывах говорил, что мы бросаем ради броска, а не ради того, чтобы забить.

Вратари играли хорошо, но если мы еще помогаем им, бросая в логотип клуба соперника на груди голкипера, то сложно ожидать голов. Мы не старались удерживать счет. 1:1, 0:1, 1:0 – мы все равно должны идти в атаку и рисковать. Чтобы игра не уходила в то русло, когда болельщики могут заскучать.

Изменения в звеньях по ходу игры – поиск оптимальных сочетаний. Мы вынуждены играть без Николая Коваленко. И мы не хотим вешать большой груз на . Поэтому приходилось иногда передергивать сочетания, чтобы не перегрузить нашего молодого форварда.

в команде зовут «скороход». Он очень быстро двигается и практически не устает. Воронин дает любой тройке необходимую динамику, поэтому мы его сегодня использовали в разных сочетаниях.

отсутствует, потому что переболел COVID-19, сейчас тренируется второй день и находится в резерве», – сказал главный тренер .