Назаров об 1:4 от «Торпедо»: «При счете 1:3 был момент, чтобы забить гол, и непонятно, как могла развернуться игра»
Андрей Назаров высказался после поражения от «Торпедо» со счетом 1:4.
– На мой взгляд, игра получилась интересной, благодарен ребятам. Череда травм нас настигла – это с любым клубом может случиться, с нами это чуть раньше произошло.
Все, кто вышел, старались. Вратарь противника сыграл хорошо, были шансы, могли забросить, конечно, больше, чем одну, он выручил. Обе команды хотели победить, мы оказались слабее.
– По какой причине отсутствовал Артур Тянулин? Вроде бы не было информации о том, что он травмирован.
– Не прошел в состав.
– На ваш взгляд, какой момент стал ключевым в игре, за счет которого «Торпедо» удалось склонить чашу весов в свою пользу?
– При счете 1:3 у нас были шансы сделать 2:3, а, когда четвертый забили, уже было тяжеловато вернуться. При счете 1:3 был момент, чтобы забить гол, и там непонятно, как могла развернуться игра.
– Все знают, что ваши команды проповедуют агрессивный стиль игры. Сегодня показалось, что команда включилась агрессивно только после третьей пропущенной шайбы. Не было ли желания пораньше включить эту агрессию?
– Мы можем с вами об этом говорить очень долго. Это все-таки официальная пресс-коференция. Я не все могу вам рассказать и не буду говорить. Ребята играют, стараются, я им благодарен. Когда она включилась, тогда включилась.
– Прокомментируйте замену Кирилла Петькова на Данила Авершина в третьем периоде.
– Петьков травму получил, – сказал главный тренер «Сочи».
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