Назаров об 1:4 от «Торпедо»: «При счете 1:3 был момент, чтобы забить гол, и непонятно, как могла развернуться игра»

высказался после поражения от со счетом 1:4.

– На мой взгляд, игра получилась интересной, благодарен ребятам. Череда травм нас настигла – это с любым клубом может случиться, с нами это чуть раньше произошло.

Все, кто вышел, старались. Вратарь противника сыграл хорошо, были шансы, могли забросить, конечно, больше, чем одну, он выручил. Обе команды хотели победить, мы оказались слабее.

– По какой причине отсутствовал ? Вроде бы не было информации о том, что он травмирован.

– Не прошел в состав.

– На ваш взгляд, какой момент стал ключевым в игре, за счет которого «Торпедо» удалось склонить чашу весов в свою пользу?

– При счете 1:3 у нас были шансы сделать 2:3, а, когда четвертый забили, уже было тяжеловато вернуться. При счете 1:3 был момент, чтобы забить гол, и там непонятно, как могла развернуться игра.

– Все знают, что ваши команды проповедуют агрессивный стиль игры. Сегодня показалось, что команда включилась агрессивно только после третьей пропущенной шайбы. Не было ли желания пораньше включить эту агрессию?

– Мы можем с вами об этом говорить очень долго. Это все-таки официальная пресс-коференция. Я не все могу вам рассказать и не буду говорить. Ребята играют, стараются, я им благодарен. Когда она включилась, тогда включилась.

– Прокомментируйте замену Кирилла Петькова на в третьем периоде.

– Петьков травму получил, – сказал главный тренер .