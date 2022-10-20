«Сочи» проиграл 6 матчей подряд. У команды Назарова 16 поражений в 19 играх в сезоне
«Сочи» проиграл шесть матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Андрея Назарова уступила «Торпедо» (1:4) в игре регулярного чемпионата.
В общей сложности южане проиграли 16 матчей из 19 в текущем сезоне. Три победы сочинцами были одержаны над «Барысом» (6:3), минским «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (4:2).
На данный момент «Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков в 19 играх.
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