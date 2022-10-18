Назаров о поражении от минского «Динамо»: «Сочи» наработал на одно очко. Нас замучили травмы»

высказался после поражения от минского (3:5).

– Игра интересная, на мой взгляд, получилась, немножко не повезло нам с четвёртым голом – от своей ноги забили.

Был шанс сравнять игру, не смогли. Не смогли тоже по определенным причинам, противник хорошо оборонялся, ловил шайбы на себя.

По своим ребятам так скажу: конечно, надо добавлять. На одно очко мы сегодня наработали, много молодежи вышло играть. Травмы нас замучили, но те, кто вышел сегодня бились, старались.

– Забили шайбу на 9-й секунде, самый быстрый гол в истории клуба. Не сыграло ли это в дальнейшем злую шутку с командой?

– Ну да, есть такое: когда быстро забиваешь гол, идет легкая расслабленность, тут же получили в ответ.

Стараемся с первых смен играть активно. При счете 3:3 курьезный гол пропустили. Был шанс исправить при игре «5 на 3», но «Динамо» хорошо оборонялось.

– С чем связано большое количество удалений в первом периоде?

– Обе команды старались, тяжело контролировать эмоции, всем нужна победа. В основном эти удаления от плохого контроля клюшки.

– Сегодня провел первые смены Егор Соболевский. Как оцените его игру?

– Очень неплохо, неплохой бросок, неплохое движение у него. Первая игра – она и есть первая игра.

Дали шанс ему поиграть «5 на 4», почувствовать, чтобы понял, что это такое. Дальше будем его использовать, неплохо сыграл, – сказал главный тренер .

«Сочи» проиграл 15 из 18 матчей сезона